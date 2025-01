Holen Sie sich das Beste aus Schutz und Stil mit der London Snap Hülle von ZAGG

HQ

Heutzutage gibt es viele Optionen für Handyhüllen auf dem Markt, aber eines der Laster vieler ist, dass sie dazu neigen, entweder in erster Linie schützend oder vor allem stilvoll zu sein. Die Leute von ZAGG haben entschieden, dass dies nicht der Weg in die Zukunft sein sollte, und haben das London Snap -Gehäuse entwickelt, das Schutzeigenschaften und raffinierten Stil zu kombinieren scheint.

In der neuesten Folge von Quick look hat unser eigener Magnus eine dieser Hüllen in die Hände bekommen, eine individuell bestickte, um genau zu sein. Die Hülle soll dank ihres Graphen-Materials Schutz aus einer Höhe von vier Metern bieten, während sie gleichzeitig MagSafe-kompatibel, mikrobiell resistent, zu 91 % aus recyceltem Material besteht, schlank ist und auch eine Außenseite aus 3D-gedrucktem Stoff hat.

Um zu sehen, wie sich das alles in der Praxis auswirkt und um Magnus' Gedanken zum Fall London Snap zu hören, verpassen Sie nicht die neueste Folge von Quick Look unten.