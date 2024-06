Holen Sie sich 50 Spiele zum Preis von einem in UFO 50

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre ein paar verschiedene Arcade-Sammlungstitel gesehen, aber meistens sind dies nur Möglichkeiten, verschiedene kleinere, eigenständige und ältere Titel zusammenzustellen und sicherzustellen, dass sie den Fans angeboten werden können, ohne einen physischen Arcade-Automaten zu benötigen. Der Indie-Entwickler Mossmouth nimmt diese Idee auf und läuft damit davon.

Denn beim Day of the Devs Showcase hat Mossmouth gerade einen weiteren Blick auf UFO 50 geworfen. Dies ist ein Spiel, das aus 50 kleineren Spielen besteht, die eine Vielzahl verschiedener Genres abdecken, in einer 8-Bit-Ästhetik angeboten werden, eigenständig sind, entweder allein oder mit Freunden für etwa die Hälfte der verfügbaren Titel spielbar sind, und das alles, während es durch eine übergreifende Geschichte verbunden ist.

Wie Mossmouth es ausdrückt: "Es gibt auch eine Hintergrundgeschichte, dass die Spiele von einer fiktiven Firma namens UFO Soft entwickelt wurden." Wie die Spiele sonst noch miteinander verbunden sind, müssen Sie nur warten, um UFO 50 selbst zu spielen, wenn es am 18. September 2024 auf dem PC erscheint.