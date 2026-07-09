Holding Out For A Hero, Total Eclipse of the Heart-Sängerin Bonnie Tyler stirbt im Alter von 75 Jahren

HQ

Bonnie Tyler, die walisische Rocksängerin, bekannt für ihre Hits aus den 80ern, ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die legendäre Sängerin starb in Portugal, im Krankenhaus, wo sie wegen einer scheinbar plötzlichen Krankheit behandelt wurde.

In einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Sängerin (über Sky News) hieß es, sie sei "unerwartet letzte Nacht im Krankenhaus in Portugal infolge der behandelten Krankheit verstorben." Es wird erwartet, dass wir mehr über die Krankheit selbst hören werden, anschließend auf die erste, aktuelle Geschichte, dass Rock einen geliebten Künstler verloren hat.

Geboren als Gaynor Hopkins im Jahr 1951, wurde Tyler entdeckt, während sie im Townsman Club in Swansea sang, was dazu führte, dass sie einen Vertrag mit RCA Records unterschrieb. Sie wurde für drei Grammy Awards nominiert, und ihr 1982 erschienenes Album Faster Than The Speed Of Night erreichte Platin in Großbritannien, den USA und Australien. 2023 wurde Tyler für ihre Verdienste um die Musik mit dem MBE ausgezeichnet.

Ruhe in Frieden, Bonnie Tyler.