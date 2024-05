Hol dir viele kosmetische Gegenstände kostenlos in Halo Infinite und The Master Chief Collection

HQ

Wenn du auf der Suche nach ausgefallenen kosmetischen Gegenständen für deine Halo Spartans bist, die du in Halo Infinite verwenden kannst, ist es an der Zeit, dass du dich in den nächsten Tagen einloggst.

Es ist derzeit die Feier von asiatischen und Pacific Islander Heritage Month und Mental Health Awareness Month, und 343 Industries bietet einige wirklich coole Rüstungsbeschichtungen, Visiere, Namensschilder und Embleme an, die auf diesen Themen basieren. Alles, was Sie tun müssen, um sie zu erhalten, ist sich anzumelden.

Die Embleme sind für Halo: The Master Chief Collection, das in Game Pass enthalten ist und Halo: Combat Evolved (Anniversary Remake), Halo 2 (Anniversary Remake), Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach und Halo 4 enthält - alle mit aktualisierten Grafiken. Halo Infinite ist auch in Game Pass enthalten, und ihr könnt euch diese neuen kosmetischen Gegenstände unten ansehen.