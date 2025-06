Hol dir Ohnezahn nach Hause mit diesem Drachenzähmen leicht gemacht Lego Set

HQ

Lego und Universal Pictures beginnen ihre How to Train Your Dragon -Zusammenarbeit mit einem Icons -Set, das sich um die berühmten Night Fury, Toothless der Franchise dreht. Das Set ist recht moderat gebaut, was es den Fans ermöglicht, ihre eigene Version des Drachen zu erstellen, und trotz des jungen Publikums, das mit den Filmen in Verbindung gebracht wird, ist dieses Kit eigentlich auf erwachsene Fans zugeschnitten.

Uns wurde gesagt, dass es sich um einen "entzückenden Modellbausatz handelt, der für erwachsene Fans der beliebten Franchise entwickelt wurde". Er umfasst 784 Teile, hat eine Reihe komplizierter Details, die Toothless aus den Filmen ähneln, einschließlich seines Sattels, der reparierten Heckflosse, der Gelenke für eine breite Palette von beweglichen Optionen und sogar einer Handvoll austauschbarer Zubehörteile. Sei es ein ausgewürgter Fisch oder eine Plasmaexplosion, die seinen ikonischen Angriff symbolisiert.

Das Set kann ab dem 2. Juni vorbestellt werden, erscheint aber erst am 1. Juli. Es kostet Fans eine Gesamtsumme von 69,99 € / 59,99 £ / 69,99 $, wenn Sie beabsichtigen, einen zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Werbung: