Hol dir Ninja Gaiden: Ragebound und Shinobi: Art of Vengeance mit einem reduzierten Bundle auf Steam

Das Timing ist etwas seltsam, aber innerhalb weniger Wochen veröffentlichten Koei Tecmo und dann Sega retro-inspirierte Abenteuer in ihren beliebtesten Ninja-Serien: Ninja Gaiden: Ragebound und Shinobi: Art of Vengeance. Aber wenn du dachtest, dass dies einen blutgetränkten Ninja-Kampf zwischen den beiden japanischen Giganten bedeuten würde, hast du dich völlig getäuscht.

Stattdessen schließen sie sich jetzt auf Steam zusammen und haben ein Bundle namens Path of the Ninja Bundle veröffentlicht, das diese beiden brandneuen Titel zu einem reduzierten Preis von 41,38 £/49,48 € enthält, was einer Reduzierung von 10 % entspricht. Das bedeutet, dass du dich nicht entscheiden musst, welchem Ninja du auf einem Abenteuer folgen möchtest, und du kannst dabei sogar ein paar Dollar sparen.

