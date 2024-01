Hol dir mit den Pulse Explore-Ohrhörern von PlayStation auch unterwegs Gaming-tauglichen Sound

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einer 2-in-1-Lösung sind, mit der Sie auf Ihrer PlayStation 5 einen klaren Klang erleben, aber auch Podcasts und Musik hören können, wenn Sie morgens zur Arbeit pendeln, haben wir vielleicht die perfekte Technologie für Sie.

In der neuesten Folge von Quick Look haben wir die kabellosen PlayStation Pulse Explore -Ohrhörer in die Hände bekommen, die die PlayStation Link -Technologie für eine Verbindung mit Ihrer Konsole mit extrem niedriger Latenz, KI-verbesserte Geräuschunterdrückung sowie Bluetooth- und Dual-Device-Konnektivität verwenden, mit der Sie das Gerät gleichzeitig drahtlos mit Ihrer Konsole und Ihrem Telefon/Tablet verbinden können.

Um zu sehen, ob das Pulse Explore das richtige Audiogerät für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das System teilt.