Hol dir ein offizielles Fall Guys Kostüm für Halloween

Es ist nur noch etwas mehr als ein Monat bis Halloween, dem zweifellos coolsten Feiertag des Jahres. Auch wenn das Horrorthema immer noch das beliebteste für diesen Anlass ist, wird es immer häufiger wie eine Maskerade behandelt, und viele Leute verkleiden sich als Videospielfiguren.

Der Shop Spirit Halloween möchte euch dabei helfen und hat nun offizielle Kostüme auf Basis von Fall Guys via Instagram geteilt. Sie sehen tatsächlich gut aus, obwohl es so aussieht, als ob die Saunatemperaturen in ihnen ziemlich schnell auftreten könnten (einige Leiden, die so aussehen, könnten einen vernünftigen Kompromiss in Betracht ziehen, finden Sie nicht?).

Als was willst du dich an diesem kommenden Halloween verkleiden?