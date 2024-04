Hol dir drei Monate Apple TV+ "kostenlos" mit Game Pass Ultimate

HQ

Wenn Sie Game Pass Ultimate haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass Sie neben Spielen auch Zugriff auf etwas erhalten, das Microsoft Perks nennt, was oft DLC für Spiele oder ähnliches ist. Sie investieren aber auch in andere Dinge, die nichts mit Spielen zu tun haben und haben zuvor unter anderem Crunchyroll- und YouTube-Premium Abonnements angeboten und über Xbox Wire nun etwas Neues in dieser Kategorie vorgestellt.

Sie können jetzt drei Monate lang kostenlos Apple TV+ erhalten, ein Angebot, das bis zum 7. Juli in Anspruch genommen werden muss. Microsoft schreibt:

"Alles, was Sie tun müssen, ist, sich vor dem 7. Juli 2024 für ein neues oder qualifiziertes Apple TV+-Abonnement auf Ihrer Xbox anzumelden, und Sie erhalten 3 Monate Apple TV+ kostenlos. Keine Bedingungen, keine versteckten Gebühren, nur unbegrenzte Unterhaltung auf Knopfdruck."

Wenn Sie noch nie Apple TV+ hatten, nutzen Sie die Gelegenheit, brillante Serien wie Masters of the Air, The Morning Show und natürlich Ted Lasso zu sehen, jetzt, da es Sie nichts kostet.