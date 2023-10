Hol dir die originale Master Chief Rüstung in Halo Infinite

HQ

Halo: Combat Evolved wird am 15. November 22 Jahre alt, und 343 Industries wird dies nicht unbemerkt lassen, zumal sie heute auch eine neue Saison für Halo Infinite starten.

In einem langen Beitrag auf Halo Waypoint, in dem die neuen Anpassungsoptionen beschrieben werden, die in Season 5: Reckoning hinzugefügt wurden, wird enthüllt, dass wir sowohl die aktualisierte Master Chief-Rüstung von Halo Infinite (GEN3 Mjolnir Mark VI-Rüstung) als auch von Halo: Combat Evolved (Mjolnir Mark V) für den Multiplayer erhalten können. Während Ersteres definitiv cool ist, ist es Letzteres, das die Show stiehlt.

Um den GEN3 Mjolnir Mark VI zu erhalten, müsst ihr den Rang eines Helden erreicht (oder erreichen), während Mjolnir Mark V am 7. November im Shop zu finden ist. Schauen Sie sich unten einige Bilder dieser Schönheiten an.

Werdet ihr nächsten Monat zu der ursprünglichen Rüstung des Master Chiefs zurückkehren?

GEN3 Mjolnir Mark