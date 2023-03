Hol dir Call of the Sea kostenlos auf dem PC

HQ

Die Auswahl an kostenlosen Spielen im Epic Games Store hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2023 in Bezug auf Qualität und Beliebtheit stark verändert, aber das Spiel dieser Woche ist nichts, worüber man spotten könnte.

Weil Sie die PC-Version von Call of the Sea kostenlos erhalten können, solange Sie sie vor 16 Uhr GMT / 17 Uhr MEZ am Donnerstag im Epic Games Store zu Ihrer Sammlung hinzufügen. André Wigert hat das Spiel wirklich genossen , als er es 2020 überprüfte, und er war bei weitem nicht der einzige, also nutzen Sie dieses Angebot, solange Sie können.