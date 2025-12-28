Hol das Beste aus Sonic Racing: Crossworlds heraus

HQ

Natürlich gibt es nach Weihnachten viele neue Sonic Racing: Crossworlds Spieler, von denen einige das Spiel als Weihnachtsgeschenk erhalten haben oder es sich in einem der vielen derzeit im Epic Games Store, PlayStation, Steam, Switch und Xbox angebotenen Angebote gönnt.

Sonic Racing: Crossworlds ist derzeit auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One und Xbox Series S/X verfügbar.

Das bedeutet auch, dass viele unerfahrene Fahrer auf den Straßen der Crossworlds unterwegs sind. Obwohl erfahrene Mario Kart -Enthusiasten natürlich sehr gut abschneiden werden, gibt es einige Punkte, an denen sich das Sega-Gegenstück deutlich unterscheidet, und es ist wichtig, sich der Feinheiten des Spiels bewusst zu sein.

Sega möchte dir genau dabei helfen, und in einem neuen Video namens Speed Strats – Tipps & Tricks gehen sie in fünf Minuten die Grundlagen von Sonic Racing: Crossworlds durch und geben dir ein gutes Verständnis der Grundlagen. Sie können sich diesen Crashkurs unten ansehen.

Übrigens möchten wir daran erinnern, dass die fliegende Traumkreatur Nights während der Weihnachtsfeierlichkeiten komplett kostenlos ins Spiel aufgenommen wurde, zusammen mit einem neuen Fahrzeug, über das ihr hier mehr lesen könnt.