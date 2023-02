Hogwarts Legacys magische Musik auf Vinyl veröffentlicht

HQ

Mondo aus Texas hat gerade angekündigt, dass sie den kompletten Hogwarts Legacy-Soundtrack auf Vinyl veröffentlichen werden. Es wird insgesamt drei Schallplatten geben, die sowohl in Gold als auch in klassischem Schwarz erhältlich sind. Die Platten werden auch auf 140g-Schwergewichtsvinyl gepresst, das die Industrie oft als "audiophile Qualität" bezeichnet, und kommen in einem gut aussehenden Gatefold-Umschlag, der mit Kunst aus dem Spiel bedeckt ist.

Leider ist das Album bereits ausverkauft (Sekunden nachdem es in ihrem Laden live ging), aber bleiben Sie dran, damit sie hier weitere Vorbestellungen eröffnen können.

Ist das etwas, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen möchten?