Hogwarts Legacy wird Teil des PS Plus Extra-Spielekatalogs: Alle neuen Spiele im April

Sony hat die neuen Spiele angekündigt, die im April in den PlayStation Plus Extra/Premium-Katalog aufgenommen werden, und obwohl die Liste kürzer ist als zu anderen Zeiten, enthält sie einige große Spiele, darunter Hogwarts Legacy, das gefeierte Harry-Potter-Spiel aus dem Jahr 2023. Wenn du es noch nicht gespielt hast, kannst du es ab dem 15. April aus deinem PS Plus Extra-Abonnement für PS5 und PS4 herunterladen.

Aber wenn Sie etwas Neues und Frisches wollen, ist Blue Prince genau das Richtige für Sie. Es ist eines der innovativsten Spiele des Jahres, eines der am besten bewerteten und erscheint morgen, am 10. April, am ersten Tag auf PS Plus für PS5.

Dies ist die vollständige Liste der PS Plus Extra-Spiele, die am 15. April erscheinen (mit Ausnahme von Blue Prince und PGA Tour, die am 10. April erscheinen):



Hogwarts Legacy - PS4, PS5



Blauer Prinz - PS5



Lost Records: Bloom & Rage - Band 2 - PS5



EA Sports PGA Tour - PS5



Schlachtfeld 1 - PS4



PlateUp! - PS4, PS5



Neben diesen Spielen erhalten PS Plus Premium-Abonnenten zwei neue "klassische" Spiele, eines von PS2... und der andere vom PC, Alone in the Dark 2 von 1993.