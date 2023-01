Hogwarts Legacy Vorschau: Destruktive Magie stiehlt die Show

HQ

Zeit Für Magie sagt das Schild auf dem Betonpfeiler. Von außen betrachtet könnte dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, da die Mehr! Das Theater am Großmarkt befindet sich in einem tristen Industriegelände in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Doch sobald sich die Türen öffnen, wird schnell klar, warum Menschen aus aller Welt hierher reisen, um Harry Potter und das verwunschene Kind zu sehen, obwohl das Stück ausschließlich auf Deutsch aufgeführt wird. Der Teppich ist mit Hogwarts-Insignien geschmückt, jede Dekoration, wie die Wasserspeier auf der Hauptbühne, ist handgefertigt mit einzigartigen Merkmalen, und von der Decke blickt mehr als 3000 Glühbirnen, die kleinen Kupferdrähte gebogen, um dem Logo der Show zu ähneln. Es fühlt sich beeindruckend an. Grandios sogar. Und auch sehr leer, da das Stück derzeit pausiert, da es gekürzt und für die nächste Reihe von Aufführungen überarbeitet wird.

All dies, um zu sagen, dass der Veranstaltungsort für die erste praktische Präsentation der lang erwarteten Hogwarts Legacy geeignet ist. Ähnlich wie das deutsche Theater fühlte sich das Hogwarts, das wir während der Vorpremiere erkunden durften, gleichzeitig beeindruckend und, wenn nicht geradezu leblos, dann zumindest ein wenig steril an.

Der Hype um Hogwarts Legacy war verständlicherweise massiv. Das Spiel ist ein Open-World-RPG im Harry-Potter-Universum und zielt darauf ab, den Kindheitstraum zu erfüllen, in die magische Schule der Zauberei und Wunder entführt zu werden. Es ist auch das erste Harry-Potter-Spiel seit mehr als einem Jahrzehnt, das keine Legosteine, Bewegungssteuerungen oder Augmented Reality beinhaltet, und der Entwickler betont oft, dass dies eine brandneue Erfahrung im bekannten Universum ist.

Auf die Frage, ob einer der vorherigen Titel, wie die Film-Tie-In-Spiele, Hogwarts Legacy beeinflusst hat, antwortet Narrative Director und Advanced Game Writer Moira Squier einfach mit "Nein", bevor sie ein wenig ausführt. "Diese Geschichte ist völlig neu. Es ist eine neue Zeitperiode, ein neues Setting, neue Professoren. Einfach irgendwie alles neu."

Wie bei der Phantastische Tierwesen-Filmtrilogie spielt Hogwarts Legacy in den 1800er Jahren, mehr als ein Jahrhundert bevor Harry, Ron und Hermine das abgelegene Schloss betreten. Fans, die sich mit der Geschichte des Universums auskennen, erkennen vielleicht immer noch einige der Charaktere, die Sie im Spiel treffen werden. Aber hauptsächlich dreht sich in Hogwarts Legacy alles um dich. Ein Punkt, den Game Director Alan Tew während einer kleinen Videopräsentation vor dem eigentlichen Hands-on mehrfach betonte.

HQ

Um das Eintauchen zu erleichtern, hat Avalanche Software einen umfangreichen Charakterersteller integriert. Ich ging schnell die vielen Möglichkeiten durch, Hauttöne, Stimmlage und Anzahl der Sommersprossen anzupassen, um das Beste aus unserer allzu kurzen einstündigen Spielsitzung herauszuholen, war aber immer noch ziemlich beeindruckt von dem, was angeboten wurde. Erwarten Sie einfach nicht, dass Ihre Narben (wenn Sie diese hinzufügen) eine dramatische Hintergrundgeschichte widerspiegeln, wie es bei Harry in den Romanen der Fall war.

"Während der Entwicklung wurde viel darüber gesprochen, ob wir euch [dem Spieler] eine Hintergrundgeschichte geben sollten. Und wir beschlossen, den Spieler einfach mit der Hintergrundgeschichte kommen zu lassen, die er erzählen wollte, oder ihn sogar seine eigene Hintergrundgeschichte entwickeln zu lassen, während er spielt, weil es sein Spiel ist", erzählt Kelly Murphy, Lead Designer von Hogwarts Legacy. Während die Hintergrundgeschichte alles in Ihrem eigenen Kopf ist, enthüllt Squier, dass die Autoren dem Spielercharakter immer noch eine gewisse Persönlichkeit verliehen haben, die je nach Ihren Dialogentscheidungen sowohl clever, lustig, mutig als auch vielleicht ein wenig knarzig sein kann.

Nachdem ich meinen eigenen Charakter erstellt habe, werde ich endlich auf das Hogwarts-Gelände entlassen. Obwohl sie nicht völlig von der Texturqualität überwältigt sind - dies ist schließlich ein Spiel, das für alle modernen Konsolen einschließlich später Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird - sehen die Gärten immer noch beeindruckend aus, wenn die Schüler auf geschnitzten Steinflecken herumfräsen, während kunstvolle Buschfiguren von fliegenden Gartengeräten begleitet werden.

Wenn ich auf meinen Besen springe, habe ich einen schönen Blick auf die blauen Teiche und grasbewachsenen Berge am Horizont. Diese dienen nicht nur der Show, da die meisten umliegenden Gebiete, darunter berühmte Orte wie Hogsmeade Village und Forbidden Forest, besucht werden können. Leider warnt mich ein Teilnehmer, während dieser Vorschau nicht zu weit weg zu fliegen, und so gehe ich ins Schloss selbst, wo ich auf sprechende Gemälde, bewegliche Treppen, lebende Bücher und allerlei andere magische Utensilien stoße. Aber da ich meistens nur die Sehenswürdigkeiten bewundere, fühlt sich alles ein bisschen abgestanden an, als würde ich in einem digitalen Museum wandern.

Da merke ich, dass ich mit einem Zauberstab in der Hand herumlaufe, der den Ort vielleicht beleben könnte. Also werfe ich einen Standardangriff auf einen Studenten, der einen großen Stapel Bücher trägt. Da er einen Slytherin-Umhang trägt, denke ich, dass er meinen kleinen Streich spielen könnte, aber er ignoriert mich völlig und zuckt nicht einmal bei dem Zauber zusammen. Draußen entdecke ich einen gigantischen Bienenstock und muss ein Kichern unterdrücken, wenn ich an all das Chaos denke, das mein Incendio-Zauber auslösen wird. Fairerweise ist die Textur kurz in Flammen, aber leider tauchen keine wütenden Bienen auf. Es ist alles Ruhe und Frieden in Hogwarts. Zumindest vorerst.

HQ

Als ich die Entwickler mit meinen zerstörerischen Trieben konfrontiere, sagen sie mir, dass sie die Interaktivität von Hogwarts selbst eingeschränkt haben und dass ihre Definition von Rollenspielen nicht beinhaltet, die Schule niederzubrennen. "Wie du deinen Charakter voranbringst, wie du aussiehst, was du trägst, welche Entscheidungen du triffst. Diese Dinge hatten Vorrang vor der Aussage, dass du ein fester Charakter sein wirst, oder wir werden überall eine wirklich tiefgründige Simulation wie GTA von Ursache und Wirkung haben", erklärt Murphy.

Es ist also kein Bully. Und auch nicht Persona 5, obwohl Murphy enthüllt, dass es eine frühe Inspiration ist. Ihr Abenteuer folgt nicht dem Schuljahr, wie in den ersten Romanen, und während Sie Kurse in Kräuterkunde, Quidditch und Verteidigung gegen die dunklen Künste besuchen, dienen sie hauptsächlich als Tutorial, mit dem Sie sich mit der Spielmechanik auseinandersetzen können. Es gibt auch keinen durchgehenden Hauspokal, was vielleicht eine gute Sache ist, da meine versuchten Possen mein Haus wahrscheinlich schon um tausend oder so Punkte zurückgeworfen hätten. Davon abgesehen wünschte ich mir immer noch, es gäbe mehr Interaktivität, und nicht nur von der gemeinen Art.

Durch den mächtigsten Zauber von allen - den Debug-Modus - werde ich zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel versetzt, einer Mission namens Of Fire and Vice. Und hier scheint die RPG-Inspiration wirklich durch, da sich Hogwarts Legacy plötzlich wie Dragon Age: Inquisition oder The Witcher 3: Wild Hunt anfühlt.

Ich spreche mit einem jungen Huffelpuffer namens Poppy Sweeting, der mich durch einen verschneiten Hügel führt, über dem ein großer Questmarker über ihrem Kopf schwebt und ein YOU'RE SIRRING TOO FAR AWAY FROM POPPY auftaucht, wenn ich ein paar Schritte zu viele Schritte in die falsche Richtung mache. Ich sammle Bastelmaterialien, Beutetruhen für farbcodierte Beute und erkunde ein leeres Wildererlager, das Hinweise auf den Standort eines gestohlenen Dracheneies gibt. Als ich mich dem feindlichen Versteck nähere, setze ich einen Unsichtbarkeitszauber ein, der Poppy dazu bringt, aufgeregt auszurufen: "Oh, das ist eine brillante Idee!"

Ob es ihr Schrei war oder meine unbeholfenen Schritte, wir befinden uns plötzlich in einem hektischen Zaubererkampf, Zaubersprüche fliegen wie Feuerwerkskörper nahe am Boden. Ich bekomme endlich die Chance, mein Arsenal an Zaubersprüchen zu entfesseln, und Junge, es ist destruktiv! Explosive Fässer können magisch auf Feinde oder sogar andere Objekte geworfen werden, und ich schaffte es, eine Brücke zu zerstören, die einen unglücklichen Wilderer in einen Abgrund fallen ließ. Noch besser, Sie können auch Feinde schnappen und sie mit kleinen Bewegungen Ihres Zauberstabs durch die Luft oder in den Boden schwingen. Während ich wie ein verrückter Dirigent einer wahnsinnigen Symphonie aus Schreien und gebrochenen Knochen herumlaufe, muss ich mich fragen, welche Zauberei es brauchte, um eine PEGI 12-Bewertung zu erhalten.

Es ist schwer, Squier zu widersprechen, der den Kampf als "kathartisch und lustig" beschreibt, auch wenn ich nicht "die komischeren Finisher" sehen konnte, die Murphy versprochen hatte. Im weiteren Verlauf der Mission lerne ich auch, dass der Kampf überraschend tief ist, mit verschiedenen Zaubersprüchen, die anderen entgegenwirken, und der Möglichkeit, Kombos auszuführen, wie z.B. einen Feind mit einem Zauber zu schließen und ihn mit einem anderen anzuzünden. Während des letzten Showdowns der Mission habe ich Tränke geschluckt, während ich versuchte, sowohl einen magischen Schild (Parieren) als auch die allgegenwärtige Ausweichrolle zu benutzen. Die Quest endete damit, dass wir einen gefangenen Drachen entfesselten, der sofort anfing, sich durch seine wenigen verbliebenen Peiniger zu kauen und zu grillen.

Mit dem großen Vorbehalt, dass eine 15-minütige Mission in keiner Weise annähernd genug ist, um die Gesamtqualität zu beurteilen, hatte ich immer noch das Gefühl, dass die RPG-Grundlagen von Hogwarts Legacy fest verankert sind. Was eine gute Sache ist, da wir es mit einem ziemlich langen Abenteuer mit bis zu "40 Stunden Spielzeit" nach Murphy zu tun haben. Und das ist nur für die Hauptquest. Avalanche Software hätte das Spiel leicht anrufen können und sich ausschließlich auf die Marke Harry Potter für den Verkauf verlassen, aber Hogwarts Legacy scheint ein vollwertiges AAA-Action-RPG für sich zu sein.

Meine Hauptsorge ist dann, wie sehr Sie tatsächlich in der Lage sein werden, die Erfahrung zu beeinflussen. Während die Interaktivität in der Schule bisher eher begrenzt zu sein scheint (aber wer weiß, welche Geheimnisse sich in der riesigen Schule und Umgebung verbergen), versichert mir Avalanche Software, dass Ihre Entscheidungen wichtig sind. Man muss nur noch etwas länger spielen, um herauszufinden, wie.

"Die übergreifende Geschichte ist im Allgemeinen die gleiche Haupthandlung", erklärt Squier. "Aber du als Spieler kannst verschiedene Entscheidungen treffen. Einige sind klein, andere können nur eine einzelne Quest sein oder wie du später im Spiel mit einem NPC interagierst. Sie werden sich daran erinnern, was Sie dabei getan haben. Andere sind viel größer. Sie können einige sehr dunkle Entscheidungen treffen. Wenn Sie wollen, müssen Sie nicht. Und wenn du diese Entscheidungen triffst - ich möchte keine Spoiler richtig machen - aber später im Spiel, wie du die Dinge lösen willst, nachdem du früher dunklere Entscheidungen getroffen hast, gibt dir die Möglichkeit, später auch einige dunklere Entscheidungen zu treffen."

Wie auch immer du dich entscheidest, es zu spielen, Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X und PC, weitere Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.