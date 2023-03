Hogwarts Legacy verzögerte sich erneut auf PS4 und Xbox One

HQ

Jonas ist bei weitem nicht der einzige, der Hogwarts Legacy für ein großartiges Spiel hält, und das war von Anfang an der Fall. Einer der Gründe für Letzteres ist ohne Zweifel, dass die PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen im Dezember verschoben wurden. Uns wurde gesagt, dass die PS4- und Xbox One-Versionen am 4. April starten würden, während Switch-Besitzer bis zum 25. Juli warten müssten. Das ist nicht mehr der Fall.

Die Entwickler verraten, dass sie einen zusätzlichen Monat für den Feinschliff benötigen, also haben sie beschlossen, Hogwarts Legacy auf PS4 und Xbox One auf den 5. Mai zu verschieben.

Nicht gerade überraschend, wenn man bedenkt, wie wenig wir über diese Versionen gesehen und gehört haben, und viele von uns fragen sich, wie die älteren Konsolen mit dem technisch ziemlich beeindruckenden Spiel umgehen können. Es gibt kein Wort auf der Switch-Version, also markieren Sie dieses Datum vielleicht auch nicht mit magischer Tinte in unserem Kalender.