Hogwarts Legacy verkaufte sich im Jahr 2023 mehr als 22 Millionen Mal

Viele dachten, dass die Kontroverse um J.K. Rowling zum Untergang von Hogwarts Legacy führen würde, noch bevor es auf den Markt kam, aber Jonas und viele andere Rezensenten und Spieler sagen, dass das Spiel von Avalanche Software wirklich großartig ist. Tatsächlich hat es nicht nur bei den Kritikern gut abgeschnitten. Das Spiel hat sich auch kommerziell so bemerkenswert gut entwickelt, dass es so aussah, als könnte es Call of Duty: Modern Warfare III als meistverkauftes Spiel des Jahres 2023 schlagen. Das hat sich anscheinend bewahrheitet, und jetzt wissen wir, wie.

Die netten Leute von Variety hatten das Vergnügen, mit dem Präsidenten von Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad, zu sprechen, und erhielten die Bestätigung, dass Hogwarts Legacy das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 war, indem es bis zum Jahresende mehr als 22 Millionen Exemplare verkauft hatte. 2 dieser Millionen wurden sogar im Dezember verkauft, so dass es so aussieht, als wollten viele an diesem Feiertag Zeit in der magischen Schule verbringen, auch wenn Hogwarts Legacy nicht in vielen Diskussionen über das Spiel des Jahres enthalten war.

Ein solcher Erfolg bedeutet für ein riesiges Unternehmen wie Warner Bros. vor allem eines: Fortsetzungen, Spin-offs und mehr. Haddad bestätigt dies ebenfalls, indem er erklärt, dass wir uns in Zukunft auf mehr Spiele im Harry-Potter-Universum freuen können als die zuvor angekündigten Harry Potter: Quidditch Champions von ihnen.