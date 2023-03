Hogwarts Legacy Verkäufe übertreffen die Lebenszeitzahlen von Elden Ring in Großbritannien

HQ

Die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy haben bereits das lebenslange Äquivalent des Elden Ring von FromSoftware in Großbritannien übertroffen. In den ersten zwei Wochen hatte Hogwarts Legacy 12 Millionen Einheiten verkauft, also ist das nicht gerade eine Überraschung.

Dennoch, mit den PS4- und Xbox One-Versionen des Spiels und einer Switch-Version, die später in diesem Jahr erscheint, besteht die Möglichkeit, dass Hogwarts Legacy die Verkaufszahlen einiger anderer großer Hitter des Jahres 2022 wie Call of Duty: Modern Warfare II und FIFA 23 übertreffen könnte.

Trotz der Kontroverse um Hogwarts Legacy scheint es nicht gelungen zu sein, den überwältigenden Erfolg des Spiels zu stoppen, wie diese enormen Verkaufszahlen zeigen.

Hast du Hogwarts Legacy gespielt?

Danke, GamesIndustry.biz.