Hogwarts Legacy und Redfall Co-Entwickler arbeiten an Horizon-Spielen

Studio Gobo hat kürzlich angekündigt, dass es mit Guerrilla Games zusammenarbeitet, um das Horizon-Universum zu erweitern.

Wir sind uns nicht sicher, an welchem Spiel Studio Gobo genau arbeitet, da wir in der Vergangenheit von mehreren Horizon-Projekten gehört haben, darunter ein Online-Koop-Spiel und weitere Geschichten rund um Aloy.

Wenn Studio Gobo Guerrilla Games unterstützt, können wir uns vorstellen, dass es für ein großes AAA Horizon-Projekt sein wird. Was auch immer als nächstes für das Franchise geplant ist, viele Augen werden darauf gerichtet sein, da es jetzt eine der wichtigsten IPs von Sony ist.

Nach dem Erfolg von Horizon Zero Dawn und Forbidden West wird es interessant sein zu sehen, wohin uns die Serie als nächstes führt, insbesondere nach dem VR-Spiel Horizon Call of the Mountain.

Danke, VGC.