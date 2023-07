Hogwarts Legacy und Diablo IV führen die bisherigen Spieleverkäufe in Europa im Jahr 2023 an

HQ

Die meistverkauften Spiele in Europa für die erste Hälfte des Jahres 2023 wurden bekannt gegeben, und es überrascht nicht, dass die Spiele, die rekordverdächtige Starts hatten, das Rennen anführen.

Wie von Gamesindustry.biz berichtet, zeigen die Daten, die von der GSD-Datenfirma stammen, dass Hogwarts Legacy bisher Europas meistverkauftes Spiel des Jahres war, wobei Diablo IV den zweiten Platz belegte, obwohl es erst Anfang Juni debütierte. In den Daten wurde festgestellt, dass sich Hogwarts Legacy so gut verkaufte, dass es bereits 69 % mehr Einheiten ausgeliefert hat als Elden Ring im Jahr 2022 im gleichen Zeitraum. Hogwarts Legacy verkaufte sich auch in Großbritannien um 124 % besser als FIFA 23 (das zweitgrößte Spiel des Landes) und ist damit im Jahr 2023 das bisher größte Spiel des Landes.

Nach diesen beiden in den europaweiten Ranglistenspielen kommt FIFA 23, das, obwohl es sich um einen Start im Jahr 2022 handelt, weiterhin Verkäufe einbringt. Dann kommt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gefolgt von Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare II, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Survivor, NBA 2K23 und schließlich Resident Evil 4, um die Top Ten abzuschließen.

Die Daten enthalten auch die Top-11-20-Spiele mit God of War: Ragnarök, Dead Island 2, Final Fantasy XVI und sogar viel älteren Titeln wie Mario Kart 8 Deluxe, The Last of Us: Part II, Rainbow Six: Siege und Grand Theft Auto Online den Schnitt machen.

Bei all diesen Daten sollte gesagt werden, dass nur physische Verkaufsdaten für Nintendo-Titel verwendet wurden, da digitale Verkaufsinformationen noch nicht von der japanischen Spielefirma gemeldet wurden.

Wie viele der Top-20-Spiele hast du gespielt?