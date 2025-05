Hogwarts Legacy im Vergleich zwischen Switch und Switch 2

HQ

Wir konnten euch bereits über Hogwarts Legacy für Switch 2 berichten, das im Vergleich zur Switch-Version eine stark aktualisierte Ausgabe des beliebten Abenteuers zu sein scheint. Jetzt hat Warner Bros. Games einen Vergleichstrailer veröffentlicht, der beide Versionen nebeneinander zeigt, komplett mit Gameplay, und wir können deutlich sehen, auf was für einen großen grafischen Sprung wir uns freuen können.

Hogwarts Legacy wird am 5. Juni für Switch 2 veröffentlicht - was zufällig der gleiche Tag ist, an dem die Konsole Premiere feiert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde es die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen schlagen, kann aber PC, PlayStation 5 und Xbox Series X nicht ganz erreichen.