Hogwarts Legacy Guide: Tipps und Tricks für Zauberschüler

Nicht ohne einige Verzögerungen und einige Kontroversen in den sozialen Medien ist Hogwarts Legacy bereits in den Händen vieler Spieler, dank der Early Access, die vom Deluxe Edition des Spiels gewährt wird. Alle anderen Spieler müssen bis Freitag, den 10. Februar oder auf die späteren PS4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen warten, die im April bzw. Juli erscheinen.

Viele neue Schüler werden dann zu Hogwarts School und dem vollständigen Open-World-Abenteuer kommen, das Avalanche Software geschaffen hat, wie wir euch in unserem Review erzählt haben. Damit du nicht wie ein kopfloses Huhn herumrennst (was Nearly Headless Nick lieben würde), haben wir diesen Leitfaden mit wichtigen Tipps zusammengestellt, die dir helfen, das Beste aus jeder Sekunde von Hogwarts Legacy zu machen und mit Leichtigkeit durch das Spiel zu kommen.

Es ist ein spoilerfreier Leitfaden für die Geschichte, so dass Sie es ohne Angst lesen können, auch wenn Sie noch nicht angefangen haben zu spielen - lassen Sie die Magie beginnen!

1. Es wird nur einen ersten Tag bei Hogwarts geben, also mach das Beste daraus

Professor Weasleys Zitat (ja, diese Weasleys) ist der erste Ratschlag, den wir Ihnen geben werden, wie Sie das Spiel spielen können, und das ist, jeden Winkel der Schule in den ersten Momenten des Spiels zu erkunden. Sobald du in der Schule ankommst, wird dir die stellvertretende Schulleiterin Weasley das Hogwarts Field Guide geben, ein Handbuch, um die Orte, Orte, Ausrüstung, Fähigkeiten und das Inventar zu verfolgen, das du in Hogwarts Legacy gesammelt hast. Um durch das Spiel zu kommen, musst du mit Erfahrung aufsteigen, und der einfachste und schnellste Weg, sie zu Beginn des Spiels zu bekommen, besteht darin, Seiten der Field Guide abzurufen, die in der Schule, in Hogsmeade und in der Umgebung versteckt sind.

Die meisten Seiten werden durch den Revelio-Zauber erhalten, aber andere erfordern Accio, Confringo oder Levioso. Diese Zauber werden in der Geschichte freigeschaltet, also schaut von Zeit zu Zeit vorbei und interagiere mit den blau markierten Objekten, wenn du Revelio verwendest. Ein weiterer Trick, wenn Sie den Klang einer Glocke hören, ist, dass es immer ein Geheimnis in der Nähe gibt.

2. Folgen Sie dem Weg von Merlin

Es gibt einen Grund, warum er der berühmteste Zauberer der Geschichte war. Merlin war auch ein Student an der Hogwarts, und er hinterließ sein Vermächtnis (nie besser gesagt) auf dem Gelände von Hogwarts Vale in Form von einfachen Rätseln, in denen wir Objekte zerstören, Glühwürmchen zu markierten Felsen tragen oder riesige Felsbrocken werfen und sie in Steinlöcher tauchen müssen. Was auch immer es ist, der Preis ist die Mühe wert. Plätze für Ausrüstungsinventar, die sehr wichtig sind, weil sie wirklich begrenzt sind und weil sie auch die größte Einnahmequelle im Spiel darstellen.

Ganz wichtig: Besorge dir so schnell wie möglich Mallowsweet Samen von The Magic Neep in Hogsmeade, da sie der Schlüssel zur Aktivierung von Merlin's Trials sind.

3. Gib Galeonen nicht verrückt aus, du wirst sie brauchen

Es mag wie dummer Rat klingen, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Geld in Hogwarts Legacy ist (zumindest bis zum letzten Drittel) ein knappes Gut und absolut notwendig für den Fortschritt. Die überwiegende Mehrheit der Händler hat Preise, die nur als missbräuchlich angesehen werden können, aber es gibt einige minimale Einkäufe, wie z.B. das Eintopfen von Samen und das Beschwören von Zaubersprüchen. All dies dient dazu, die Room of Requirement in eine autarke Fabrik für Abenteuerausrüstung wie Tränke und Pflanzen für den Kampf zu verwandeln.

Der bequemste Weg, Geld zu sammeln, besteht darin, Geräte zu verkaufen, die Sie nicht mehr verwenden. Priorisieren Sie diejenigen, die (in dieser Reihenfolge) grün, blau, lila und orange markiert sind. Jeder wird wertvoller sein als der letzte, und wenn dir also der Platz ausgeht, um mehr auf eine Mission zu bringen (siehst du, warum es wichtig ist, Merlin's Trials?), musst du die weniger wertvollen zerstören.

Das Gute an Samen und Zaubersprüchen ist, dass du sie nur einmal kaufen musst, danach kannst du sie unendlich (mit Opalen) im Room of Requirement erzeugen.

Ein weiterer Trick für schnelles Geld. Wenn Sie mit einem Auge auf diese Truhen stoßen, die herausspringen, wenn sie Sie sehen, ist es am besten, den Desillusionierungszauber zu verwenden, um sich an sie heranzuschleichen und die 500 Münzen in jedem zu bekommen. Und wenn du den Zauber noch nicht hast, kannst du den Unsichtbarkeitstrank verwenden.

4. Magic Combat ist ein Tanz der Farben

Der Kampf ist ein grundlegender Bestandteil von Hogwarts Legacy, und obwohl er anfangs nicht viel Geschick oder Komplexität erfordert, werden die Feinde bald anspruchsvoller und besser auf Ihre Angriffe vorbereitet. Einige von ihnen verwenden einen permanenten magischen Schild, der Ihre Zauber ablenkt, es sei denn, Sie kontern ihn mit einem Zauber der gleichen "Farbfamilie" wie der Schild. Zum Beispiel, wenn ein dunkler Zauberer einen violetten Schild hat, wird eine Verzauberung wie Accio oder Depulso die Barriere durchbrechen, während wenn der Schild gelb ist, es am besten ist, Levioso oder Arresto Momentum zu verwenden, obwohl unser Favorit der Tranform-Zauber ist, der einen Feind in ein explodierendes Fass verwandelt und auf andere geworfen werden kann. Zwei Opfer zum Preis von einem.

Es gibt Feinde, die für bestimmte Zauber besonders schwach sind. Sie werden viele Spinnen im Spiel sehen (viele von ihnen), und der beste Weg, sie schnell zu besiegen, besteht darin, grundlegende Zauber mit Feuerzaubern wie Incendio oder Confringo zu vermischen. Trolle sind ziemlich hart, aber du kannst Flipendo verwenden, um ihre eigene Keule gegen sie einzusetzen, um viel Schaden zu verursachen.

Verachten Sie nicht die Verwendung von Kräuterkundekursen im Kampf. Chinese Chomping Cabbages, Mandrakes und Venomous Tentacula sind sehr nützliche Werkzeuge, die dich aus Schwierigkeiten mit großen Gruppen von Feinden oder stärkeren wie Acromantulas befreien können. oder Trolle. Tragen Sie immer einen guten Vorrat von ihnen.

5. Deine besten Freunde? Der Besen und der Schlosszauber

Der Besenstiel ist das primäre magische Transportmittel in der Welt von Hogwarts Legacy. Während Floo Powder großartig ist (es ist das Äquivalent zu schnellem Reisen hier), müssen Sie zuerst Ziele freischalten, und sie werden oft ziemlich weit weg sein. Zum Glück haben wir die Besen. Der Laden in Hogsmeade hat mehrere Modelle zu je 400 Münzen. Holen Sie sich einfach einen in die Hände und das Spiel wird von da an viel schneller werden. Mit ihm können Sie in einer geraden Linie reisen und sogar die Forbidden Forest oder die Berge sicher mit dem Flugzeug betreten. Natürlich ist das Fliegen von Besenstielen in Hogsmeade sowie im Schloss verboten, also müssen wir einen anderen Weg finden, um bestimmte Orte zu erreichen... Hat jemand Alohomora gesagt?

Alohomora ist die Verzauberung, um magische Schlösser zu öffnen, und wir werden es bekommen, indem wir eine Nebenmission für den Hogwarts-Hausmeister Mr. Moon erfüllen. Wenn du also eine Statue eines Demiguise siehst, stelle sicher, dass es Nacht ist (du kannst die Tageszeit im Kartenmenü ändern) und schnapp dir die Statue.

Und im Moment könnt ihr mit diesen Tipps beruhigt euer Hogwarts Legacy-Abenteuer beginnen, obwohl wir nicht ausschließen, weitere Notizen hinzuzufügen, während wir jede Ecke des Avalanche's-Spiels erkunden. Einen fantastischen Start ins neue Jahr bei Hogwarts!