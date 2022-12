Hogwarts Legacy Gameplay zeigt Fliegen, offene Welt und Kampf

HQ

Die Entwickler von Avalanche Software konzentrierten sich in erster Linie auf den Charakterentwickler und die Schule, als Hogwarts Legacy letzten Monat seine erste Gameplay-Präsentation hatte, also ist es jetzt an der Zeit, ein paar Flügel auszubreiten... wörtlich.

Der heutige neue Gameplay-Showcase ist etwa 34 Minuten lang und zeigt, wie das Team sowohl einen Besen als auch einen Hippogriff durch den Wast und die verschiedenen Gebiete rund um Hogwarts fliegt, bevor wir auch einen tiefen Einblick in das Kampfsystem von Hogwarts Legacy und den hochgradig anpassbaren Raum der Anforderungen mit einer Prise fantastischer Bestien erhalten.