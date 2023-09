Hogwarts Legacy führt die britischen Box-Charts an, während sich die Schüler auf ein neues Jahr an der magischen Schule vorbereiten

HQ

Es ist in Großbritannien zu einem ziemlich großen Ereignis geworden, die Wende im September zu feiern, da zu diesem Zeitpunkt das neue akademische Jahr für Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry beginnt. Kings Cross Station in London hat immer eine spezielle Ankündigung, in der am 1. September über Platform 9 ¾ gesprochen wird, um die Schüler daran zu erinnern, den Zug nach Schottland nicht zu verpassen, und unnötig zu erwähnen, dass all diese Harry Potter-Feierlichkeiten anscheinend auch auf den Verkauf von Boxspielen im Land übertragen wurden.

Weil Hogwarts Legacy wieder an der Spitze der Boxed-Charts in Großbritannien steht und Armored Core VI: Fires of Rubicon vom Spitzenplatz der letzten Woche verdrängt hat. Was den Rest der Top 10 betrifft, so gibt es nur einen Neuzugang, nämlich Starfield's Premium Edition Upgrade, der sich auf Platz 7 der Charts wiederfindet.

Die vollständige Liste lautet wie folgt:





Hogwarts Legacy



Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga



Mario Kart 8 Deluxe



The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs



Gepanzerter Kern VI: Feuer des Rubikons



Mortal Kombat 11 Ultimate



Starfield Premium Edition Upgrade



Grand Theft Auto V



Minecraft



FIFA 23



Ansonsten ist es erwähnenswert, dass Forspoken und Final Fantasy XVI wieder in den Top 40 sind, ebenso wie Saints Row nach seiner Aufnahme in PlayStation Plus zweifellos und Gran Turismo 7 wahrscheinlich aufgrund des Films, der derzeit in den Kinos läuft. Der große Titel, der zu fehlen scheint, ist Immortals of Aveum, der nirgends zu sehen ist, obwohl er erst am 22. August startet.