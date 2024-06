Hogwarts Legacy Fotomodus und mehr in neuem Video gezeigt

HQ

Neulich haben wir über die neuen Inhalte für Hogwarts Legacy berichtet, darunter die zuvor PlayStation-exklusive Quest Haunted Hogsmeade, die in allen Formaten erscheint, einen Onyx-Hippogreif zum Reiten und die Möglichkeit, den Lavendel-Borealis-Besen zu kaufen.

Am aufregendsten ist jedoch der neue Fotomodus, der eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen enthält, mit denen Sie die perfekten Hogwarts-Bilder aufnehmen können.

Jetzt hat Avalanche Software mehr vom Fotomodus und all den anderen Neuigkeiten über X gezeigt, wo wir einen guten Blick auf alles werfen, was vor sich geht, während wir auf Lebenszeichen von einer möglichen Fortsetzung warten (die wahrscheinlich mindestens ein paar Jahre in der Zukunft liegt). Schauen Sie sich das Video im X-Beitrag unten an.