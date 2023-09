Hogwarts Legacy erobert Platz an der Spitze der britischen Box-Charts zurück

HQ

Wenn man bedenkt, dass Starfield am ersten Tag auf Game Pass veröffentlicht wurde, ist es wahrscheinlich nicht überraschend zu hören, dass sich das Spiel zumindest in Großbritannien nicht als physischer Kopien-Gigant erweist. Nach einer Woche an der Spitze der Charts ist Bethesdas massiver Titel auf den achten Platz in der Gesamtwertung zurückgefallen, wobei der allseits beliebte Hogwarts Legacy erneut den Spitzenplatz zurückerobert hat.

Mit Hogwarts Legacy wieder an der Spitze hat The Crew Motorfest sein Debüt auf dem zweiten Platz der Charts gegeben, vor dem unbezwingbaren Mario Kart 8 Deluxe auf dem dritten Platz. Nach diesen dreien finden sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Grand Theft Auto V, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Minecraft vor Starfield auf dem achten Platz wieder. Abgerundet werden die Top Ten durch Fae Farm und Red Dead Redemption 2.

Einige der anderen bemerkenswerten Änderungen sind, dass Street Fighter 6 auf Platz 12 in die Liste zurückkehrt, Mario + Rabbids: Kingdom Battle irgendwie auf Platz 20 geklettert ist und Final Fantasy XVI fast wieder aus der Liste gefallen ist und in der vergangenen Woche bis auf Platz 38 gefallen ist.

Mit der Early-Access-Phase von Payday 3, Lies of P, Party Animals und EA Sports FC 24s Ultimate Edition, die alle diese Woche starten/beginnen, werden die Charts der nächsten Woche zweifellos sehr interessant sein.