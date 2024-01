Hogwarts Legacy erhält in diesem Jahr "zusätzliche Updates und Funktionen"

HQ

Wie du dich vielleicht erinnerst, kündigten Avalanche Studios, Warner und Sony im Herbst 2022 an, dass Hogwarts Legacy exklusive Inhalte für PlayStation-Formate erhalten würden. Dies war The Haunted Hogsmeade Shop, in dem die Kümmere dich um deine eigenen Geschäfte Quest stattfand.

Mit dieser skurrilen Mission konntest du selbst einen Laden in Hogsmeade betreiben, in dem du Waren zu einem günstigeren Preis verkaufen konntest, und er enthielt auch das Ladenbesitzer-Kosmetikset. Jetzt, fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy, enthüllt der offizielle X-Account des Spiels, dass dieser DLC für alle Formate (PC, Switch und Xbox) " später in diesem Sommer" erscheinen wird.

Und die guten Neuigkeiten hören hier nicht auf, denn wir erhalten auch "zusätzliche Updates und Funktionen für das Spiel", worüber uns der Entwickler im Frühjahr mehr erzählen wird.

Ob es sich dabei um tatsächlich neue Inhalte, Quality-of-Life-Verbesserungen, technische Verbesserungen oder etwas anderes handeln wird, bleibt abzuwarten, aber wenn man bedenkt, wie gut das Spiel ist und wie wunderbar und magisch J.K. Rowlings Welt der Hexen und Zauberer ist - färbt uns offiziell interessiert.