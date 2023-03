Hogwarts Legacy erhält ein massives Update

HQ

Hogwarts Legacy ist nach wie vor unglaublich beliebt, was wir für wohlverdient halten. Es ist nicht nur ein großartiges Spiel, das auch das Harry-Potter-Thema auf phänomenale Weise nutzt, es ist auch etwas so Ungewöhnliches wie ein großes Spiel in einer offenen Welt, die fast fehlerfrei veröffentlicht wurde.

Aber es gab noch einige kleinere Probleme beim Start. Glücklicherweise verfeinern die Entwickler die Erfahrung weiter und jetzt wurde ein umfangreiches Update veröffentlicht. Du kannst alle Patchnotes auf diesem Link für alle drei Formate lesen, und es geht hauptsächlich um Fehlerbehebungen für Probleme, die von Benutzern gemeldet wurden, aber auch um einige Maßnahmen, die die Leistung von Hogwarts Legacy verbessern.

Wie viel Zeit hast du bisher für das Abenteuer aufgewendet? Wenn Sie noch nicht angefangen haben, schauen Sie sich unseren Leitfaden an, um einen reibungslosen Start zu erhalten.