Hogwarts Legacy erhält ein klassisches Blooper Reel

HQ

Blooper Reels aus Filmen und Sitcoms sind durchaus üblich, und manchmal sind sie sogar im Abspann enthalten. Aber für Videospiele ist es viel ungewöhnlicher (obwohl es gelegentlich vorgekommen ist).

Jetzt bekommen wir genau das von Avalanche Software, die ein 3+ Minuten langes Blooper Reel von Hogwarts Legacy veröffentlicht haben, und es ist wirklich lustig. Wir reden hier nicht von einer verpassten Zeile, versehentlichem Lachen oder schlechtem Timing, sondern von Dingen, die jenseits von Seltsamkeit, oft urkomisch und manchmal an der Grenze zum puren Horror liegen. Überzeugen Sie sich selbst unten, und ein großes Lob an Avalanche Software, dass sie dies mit uns geteilt haben und zeigen, was Entwickler und Beta-Tester ertragen müssen.