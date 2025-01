Hogwarts Legacy erhält diese Woche Modding-Unterstützung auf dem PC

HQ

Eines der schönen Elemente beim Spielen von Videospielen auf dem PC statt auf Konsolen ist, dass Sie das Erlebnis deutlich einfacher modifizieren können. Einige Konsolenspiele erlauben dies, einschließlich The Elder Scrolls V: Skyrim, aber viele tun es nicht, was bedeutet, dass wir oft auf PC-Versionen warten müssen, um sehen zu können, wie die Community einem Spiel ihren verrückten Stempel aufdrückt.

Für Hogwarts Legacy hat Avalanche vor dem zweijährigen Jubiläum des Spiels bestätigt, dass bereits in dieser Woche ein kostenloses Modding-Update im Abenteuerspiel erscheinen wird. Das Update wird es PC-Spielern ermöglichen, alle möglichen verrückten und albernen Änderungen an dem magischen Erlebnis vorzunehmen, und obwohl dies zweifellos auf eine große Liste gesunder und erstaunlicher Wizarding World Ergänzungen hinauslaufen wird, wird es sehr wahrscheinlich auch viele lächerlichere oder NSFW-Mods geben. So wie es in der Natur des Modding-Biests liegt.

So oder so, das Modding-Update debütiert am 30. Januar, also erwarten Sie eine Flut verrückter Mods, die im Laufe des Februars und später verfügbar sein werden.