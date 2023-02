Hogwarts Legacy bricht Rekord auf Twitch

HQ

Avalanche Software hatte kaum Zeit, Hogwarts Legacy offiziell zu enthüllen, bevor Foren auf der ganzen Welt mit Leuten gefüllt wurden, die über den Boykott des Spiels sprachen, weil es in J.K. Rowlings Harry-Potter-Universum spielt. Nun, wer sich an all den Trubel um den Boykott von Call of Duty: Modern Warfare 2 im Jahr 2009 erinnert, weiß, wozu so etwas führt: neue Rekorde werden aufgestellt.

Hogwarts Legacy wird offiziell nicht vor Freitag veröffentlicht, aber diejenigen, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, haben gestern Zugang dazu erhalten. Dies führte dazu, dass viele Leute ihre ersten Stunden mit dem Spiel streamten und noch mehr sie sahen. Weil das Verzeichnis des Spiels auf Twitch zeigt, dass es heute Abend 1,3 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf der Streaming-Plattform hatte, was ein neuer Rekord für ein Einzelspieler-Spiel ist. Einer der Gründe dafür ist offensichtlich, dass Warner Bros. Discovery und die Entwickler Twitch-Drops mit einigen Partnern gemacht haben, aber es zeigt auch, dass es nach überwiegend sehr positiven Bewertungen ziemlich viel Interesse für das Spiel gibt.

Es sind jedoch nicht nur gute Nachrichten, da einige anscheinend nur Twitch-Streams einschalten, um diejenigen zu beschimpfen, "die es wagen", ihre Liebe zu Hogwarts Legacy zu fördern und / oder zu teilen. "Girlfriend Reviews" ist heute Abend auf Twitter im Trend, weil ein Teil des Duos anfing zu weinen, als böse und missbräuchliche Nachrichten im Twitch-Chat absolut klar machten, dass nicht jeder es mag, wenn andere Rowling "unterstützen", indem sie das Spiel kaufen, streamen oder sogar erwähnen. Das ist auch nicht das einzige Beispiel für feindseliges Verhalten, so dass dieser Titel ohne Zweifel weiterhin spaltend sein wird.

Denkst du, dass es in Ordnung ist, wenn Leute ihr Interesse und/oder ihre Liebe zu Hogwarts Legacy teilen und was hältst du von solchen Reaktionen auf Leute, die dies tun?