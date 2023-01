Hogwarts Legacy bekommt einen Cinematic-Trailer

HQ

Am 10. Februar ist es endlich soweit, in J.K. Rowlings wunderbare Welt der Zauberer zurückzukehren, im aufregendsten Produkt des Universums seit der Premiere des ersten Films Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sprechen natürlich über Hogwarts Legacy, mit dem Sie Schüler in einem der vier Häuser von Hogwarts für ein riesiges Abenteuer werden können.

Jetzt haben wir einen filmischen Trailer (diese werden in letzter Zeit immer häufiger, findest du nicht?) von Dingen, die kommen werden, wo wir einer Eule durch die ikonischen Orte der weltberühmten Schule folgen können. Wir treffen auch einige bekannte Gesichter wie Professor Weasley und Nearly Headless Nick und sehen einige der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Ab heute gibt es auch etwas namens Wizarding Wednesdays, bei dem Sie Preise wie einen Besuch in The Wizarding World of Harry Potter in Los Angeles oder Orlando gewinnen können. Gehen Sie über diesen Weg, um teilzunehmen, und vergessen Sie nicht, sich den Trailer unten anzusehen.