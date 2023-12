Hogwarts Legacy auf dem besten Weg, einen 15 Jahre alten Rekord zu brechen, indem er Call of Duty übertrifft

HQ

Wenn dich jemand fragen würde, welche Spieleserien in den letzten 15 Jahren die meistverkauften waren, würdest du wahrscheinlich Call of Duty und vielleicht die Spiele von Rockstar antworten. Und das wäre im Falle der USA zu 100% richtig.

Seit 15 Jahren ist ein Call of Duty das meistverkaufte Spiel des Jahres in den USA bis auf zwei Jahre - als Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 sich am meisten verkauften. Und so könnte man davon ausgehen, dass Call of Duty: Modern Warfare III im Jahr 2023 gewinnen würde? Aber das scheint nicht der Fall zu sein.

Das Weihnachtsgeschäft ist noch nicht vorbei, und Modern Warfare III hat einen starken Start hingelegt und sich im November am meisten verkauft - aber bisher ist Hogwarts Legacy tatsächlich führend. Der magische Monster-Hit aus dem Februar ist nach wie vor stark und hat nun auch eine Switch-Version erhalten. Wenn es in diesem Jahr viele verpackte Hogwarts Legacy unter amerikanischen Weihnachtsbäumen gibt, wird die 15-jährige Dominanz von Call of Duty und Rockstar von J.K. Rowlings jungen Hexen und Zauberern gebrochen.