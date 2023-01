Hogwarts Legacy Akteur gibt Erklärung nach Gegenreaktion ab

HQ

Der Schauspieler Sebastian Croft, der im kommenden Videospiel Hogwarts Legacy auftreten wird, hat auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht, in der er seine Rolle im Spiel und die Anti-Trans-Ansichten der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling diskutiert.

"Ich wurde vor über 3 Jahren in diesem Projekt gecastet, damals, als Harry Potter für mich nur die magische Welt war, mit der ich aufgewachsen bin." Croft sagte. "Das war lange bevor ich JK Rowlings Ansichten kannte. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Transfrauen Frauen sind und Transmänner Männer."

Während sich Hogwarts Legacy bereits Wochen vor seiner Veröffentlichung als unglaublich beliebter Titel erweist, zieht er immer noch viel Feuer von denjenigen auf sich, die das Harry-Potter-Universum und die Person, die es geschaffen hat, kritisieren.

Dies hat dazu geführt, dass einige erklärt haben, dass sie das Spiel boykottieren werden, während andere den Titel als anders als die Werke von J.K. Rowling sehen. In einem Tweet unter seinem ersten Post entschuldigte sich Croft für jeden, der durch seine Beteiligung am Spiel verletzt wurde, und sagte, er hoffe, in den nächsten drei Jahren viel zu lernen.