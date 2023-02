HQ

Es gab im Laufe der Jahre sicherlich keinen Mangel an wirklich schlechten Harry-Potter-Spielen, in der Tat sind die einzigen, an die wir denken können, die gut waren, der 20+ Jahre alte Harry Potter und die Kammer des Schreckens und Lego Harry Potter. Ansonsten war es eine Menge von der Art von Müll, die früher sogenannte Filmlizenzspiele charakterisierte: Nehmen Sie einfach ein beschissenes Gameplay, das keine Ähnlichkeit mit dem Quellmaterial hat, und fügen Sie ein Harry-Potter-Thema hinzu.

Aber... Lassen Sie uns über etwas viel Lustigeres sprechen, nämlich Hogwarts Legacy. Schon seit der Ankündigung vor fast drei Jahren war klar, dass das Ambitionsniveau auf einem völlig anderen Niveau lag. Die Tatsache, dass es mehrmals verschoben wurde, hat mich nicht sehr gestört, weil es schließlich eine Pandemie war, und es zeigt ein gutes Urteilsvermögen von Warner, dass sie bereit waren, Avalanche Software viel mehr Zeit zu geben, um ihre großen Pläne zu verwirklichen - das heißt, die erste vollwertige Simulation von J.K. Rowlings wunderbarem Universum anzubieten.

Das Abenteuer spielt etwa hundert Jahre vor dem ersten Harry-Potter-Buch und folglich ist fast keiner der Charaktere, die wir aus den Büchern kennen, im Spiel, mit wenigen Ausnahmen wie den Geistern Nearly Headless Nick und Peeves. Es gibt natürlich Charaktere, deren Nachnamen darauf hindeuten, dass sie zu einer Familie gehören, die eines Tages sehr wichtig werden wird. Sie können Ihren eigenen Protagonisten mit einem einigermaßen detaillierten Editor erstellen, wonach Sie bereit sind, sich auf ein Abenteuer zu begeben und in Ihrem fünften Schuljahr Hogwarts beizutreten, was natürlich bedeutet, dass Sie weit hinter Ihren Klassenkameraden zurückbleiben.

Gründe dafür gibt es natürlich, und ohne etwas zu verderben, scheint es, dass Ihr neu geschaffener Protagonist einige ziemlich einzigartige Fähigkeiten besitzt und dass es mehrere Parteien gibt, die dies aus verschiedenen Gründen interessant finden. Avalanche Software hat versucht, eine völlig neue Geschichte zu schaffen, die völlig losgelöst von Voldemort ist, und das ist ziemlich gut gelungen. Es gibt viele Wendungen in der Geschichte, die man sich auch durch die Entscheidungen, die man während des Abenteuers trifft, zu eigen machen kann, mit dem Vorbehalt, dass ich keine Zeit hatte, mehrere verschiedene Häuser zu spielen und zu testen, wie unterschiedliche Entscheidungen tatsächlich große Konsequenzen haben.

Davon abgesehen entschied ich mich für mein Lieblingshaus, Slytherin. Wenn Sie die Harry Potter Fan Club App haben, können Sie Ihr Konto verknüpfen und zusätzliche Goodies erhalten und landen direkt in Ihrem gewählten Haus. Als das Abenteuer beginnt, kennt sich mein Held ungefähr so gut mit Magie aus wie der Muggel, der diese Rezension schreibt, aber es dauert nicht lange, bis er seine ersten Zaubersprüche lernt, nachdem die Reise nach Hogwarts von einem mysteriösen und drachenbedingten Missgeschick getroffen wird. In Hogwarts angekommen, werden wir mit der typischen Begrüßung für den Begriff begrüßt, den wir aus den Büchern und Filmen gewohnt sind, und nachdem ich in ein Haus einsortiert wurde, bekomme ich eine kurze Einweisung, bevor ich alleine gelassen werde.

Das ist etwas, was ich an Hogwarts Legacy schnell zu schätzen weiß. Obwohl ich anfangs nicht viel mehr tun kann, als der Geschichte zu folgen und Mitschülern bei einfachen Besorgungen (Nebenquests) zu helfen, ist Hogwarts voller Geheimnisse. Anfangs verbrachte ich eine obszöne Zeit damit, nur herumzulaufen und nach versteckten Gegenständen zu suchen, die wiederum neue Dinge freischalteten, und gleichzeitig Hogwarts auf eine Weise zu erleben, die ich noch nie zuvor hatte. Alles von Klassenzimmern, Gärten, Türmen, versteckten Räumen und sogar Toiletten ist faszinierend zu untersuchen und Geheimnisse sind scheinbar überall. Der Zauber Revelio wird daher ausgiebig herumgeworfen, um alles zu verraten, aber es war auch klar, dass ich nicht jedes Geheimnis bekommen kann, das ich finde. Daher werden Klassen benötigt.

Wie in den Büchern und Filmen müssen Sie also an Lehrerunterricht teilnehmen, um mehr über alles zu erfahren. Durch einfache Minispiele lernst du neue Zaubersprüche, lernst Pflanzen anzubauen, die für Tränke verwendet werden können und so weiter. Da die Lektionen als Teil der Geschichte betrachtet werden, besteht kein Risiko, dass Sie an Stellen in der Kampagne gelangen, an denen Sie nicht über die magischen Werkzeuge verfügen, die Sie benötigen, um voranzukommen. Außerdem steht es dir immer frei, andere Quests zu erledigen, wenn du willst. Nach ein paar Stunden Spielzeit haben Sie eine umfangreiche Liste von Quests zur Auswahl, von denen die meisten Nebenquests sind und einige Teil der Kampagne selbst sind. Ich habe unzählige Nebenmissionen absolviert und kann berichten, dass sie angenehm sehr gut gemacht sind. Sicher, es gibt ein paar faule Eier, die als sogenannte "Fetch" -Missionen bezeichnet werden können, aber selbst diese haben normalerweise eine Art Wendung, die sie unterhaltsam macht. Außerdem können einige von ihnen die Geschichte selbst später auf verschiedene Weise beeinflussen.

Die Fortbewegung in der riesigen Welt erfolgt zunächst zu Fuß, später wirst du natürlich auch mit einem Besen und anderen Dingen fliegen können, und so hast du auch ein schnelles Reisesystem. Angesichts der Größe der Schule intern und der Tatsache, dass es Orte wie Hogsmeade sowie kleinere Farmen zu erkunden gibt, ist das schnelle Reisen unglaublich nützlich und funktioniert wie üblich, was bedeutet, dass Sie Orte finden müssen, bevor Sie auf diese Weise dorthin reisen können. Trotzdem empfehle ich dir, tatsächlich viel zu laufen, gerade weil es so viele Geheimnisse gibt. Überall, wo Sie hingehen, finden Sie Maler, deren Werke gestohlen wurden, Menschen, die etwas im Wasser verloren haben und seltsame Rätsel, die gelöst werden müssen. Die Welt ist so reich an Dingen, die es zu entdecken gilt, dass jeder, der The Elder Scrolls V: Skyrim gespielt hat, eine Parallele zu dem ziehen kann, wie es sich anfühlt, herumzulaufen.

So weit, so gut, aber zu Beginn von Hogwarts Legacy stören mich die Menüs, und leider ist es eine Frustration, die mit der Zeit nicht nachlässt. Im Gegenteil. Tatsächlich sind sie der schwächste Teil des Abenteuers und etwas, mit dem ich mich ständig herumschlagen muss. Die Menüs haben mehrere Schwächen, von denen eine ist, dass Avalanche Software sich entschieden hat, das Mauszeigersystem zu verwenden, das überlegen ist, wenn Sie tatsächlich eine Maus haben. Aber mit einem Analogstick wird die Navigation stattdessen träge. Und es wird noch träge durch die Tatsache, dass das Scrollen zwischen Abenteuerfortschritt, Quests, Karte, Ausrüstung usw. nicht gerade bissig ist, mit einer leichten Verzögerung zwischen den einzelnen Schritten (sowie wenn die Menüs aufgerufen werden). Außerdem stört es mich, dass die Sortierung von Gegenständen sehr willkürlich ist, so dass die Suche nach der Ausrüstung, die am besten zu mir passt, alles durchgeht, was ich vergleichen muss. Schließlich finde ich die Karte auch nicht sehr geschickt angelegt, wenn ich auswähle, wohin ich als nächstes schnell reisen möchte.

Etwas, das jedoch gut funktioniert, sind die Zaubersprüche. Selbst in den ersten Stunden stehen dir mehr Zauber zur Verfügung, als du zu einem Zeitpunkt bereit haben kannst, also vier. Dies führt dazu, dass Sie sie ständig austauschen müssen, wo ich im Grunde drei feste hatte, die häufig verwendet wurden und einen drehten. Aber die Menge an Zaubersprüchen machte selbst dies bald unüberschaubar, was dazu führte, dass man etwas später im Abenteuer viel mehr auf einmal zur Verfügung haben kann, mit einigen cleveren Tastenlösungen, die meiner Meinung nach gut funktionieren.

Und das ist ein Glück, denn die Kämpfe in Hogwarts Legacy gehören zu den Highlights des Spiels. Ich erinnere mich an Spiele wie Ninja Gaiden und Batman: Arkham Asylum, wie mein Protagonist ständig mehrere Feinde gleichzeitig angreifen, sie mit Magie in die Luft werfen und lange Combos bauen kann, indem er klug und geschickt spielt. Lange Combos wiederum ermöglichen es Ihnen, Spezialangriffe der weitaus mächtigeren Art abzufeuern.

Natürlich reagieren Feinde unterschiedlich auf deine Angriffe, wobei einige überhaupt nicht in die Luft geschickt werden wollen und mit anderen Dingen wie Feuer, Pflanzen, Tränken oder anderen Mitteln behandelt werden müssen. Sie müssen auch auf verschiedene Arten der Verteidigung vorbereitet sein, wenn Sie selbst angegriffen werden. Es ist elegant gestaltet und du fühlst dich während der Kämpfe wirklich in voller Kontrolle. Es ist jedoch nie ganz so glatt wie die beiden oben genannten Titel. Manchmal schränkt das Design der Umgebung den Kampf ein, und wenn Sie eine kleine Höhe haben, auf der Sie stehen können, können Sie oft sehr mächtige Feinde schlagen, indem Sie auf sie feuern, während sie Sie nicht erreichen.

Grafisch ist Hogwarts Legacy eher eine gemischte Tasche, als ich es mir gewünscht hätte. Die Tatsache, dass die Entwicklung für PlayStation 4 und Xbox One begann und lange dauerte (das Spiel sollte 2021 erscheinen), macht sich oft bemerkbar, da sich die Lichteffekte etwas flach anfühlen, die Effekte etwas primitiv sind und die Animationen etwas steif sind. Dinge wie der Versuch, über hohe Objekte zu springen, auf unebenen Oberflächen zu stehen und die Art und Weise, wie sich Schüler und Lehrer in der Spielwelt bewegen, deuten darauf hin, dass dies vor langer Zeit geschehen ist, ebenso wie die ungleichmäßige Lippensynchronisation. Das Design ist jedoch absolut erstklassig und die Gesichter und vor allem die Monster und Kreaturen sind phänomenal. Es macht die Zwischensequenzen zu einer Freude und solange ich nicht zu viel auf die Details achte, ist es im Allgemeinen sehr schön.

Eine andere Sache, über die ich ein wenig jammern möchte, sind die computergesteuerten Charaktere des Spiels, die NPCs. Tatsächlich sind die meisten von ihnen diejenigen, mit denen ich überhaupt nicht interagieren kann. Sie laufen einfach herum oder lehnen sich an Dinge, und wenn ich morgens in meinem Zimmer aufwache, habe ich überhaupt keine Mitbewohner. Während Hogwarts, die Spielwelt und die Geschichte gute Arbeit leisten, um mich in J.K. Rowlings magisches Universum zu ziehen, tun die NPCs das Gegenteil und erinnern mich daran, dass es eigentlich ein Spiel ist. Der Unterschied zu beispielsweise Red Dead Redemption 2 in diesem Bereich ist sehr deutlich.

Aber... Insgesamt bin ich immer noch unglaublich zufrieden mit meinem bisherigen Abenteuer in Hogwarts Legacy. Es ist das Spiel, von dem wir alle Harry-Potter-Fans so lange geträumt und verdient haben. Sie können wirklich in so viele Aspekte des Abenteuers eintauchen und es sogar auf Ihre Weise spielen. Vielleicht bevorzugen Sie Stealth statt Action? Dann kannst du deinen Charakter aufleveln, um genau das besser zu machen, und wenn du mehr von einem magischen Rambo bevorzugst, sind die Werkzeuge dafür ebenfalls enthalten.

Ergänzen Sie dies mit der Tatsache, dass Avalanche Software dem Gameplay-Mix immer wieder neue Dinge hinzufügt, und Sie erhalten ein sehr abwechslungsreiches Abenteuer, das sich nie wiederholend oder abgestanden anfühlt. Ich bin während meiner Zeit mit Hogwarts Legacy auf ein paar Fehler gestoßen und war gezwungen, neu zu starten, nachdem ich in einer Tür stecken geblieben bin, aber in einem Abenteuer dieser Größenordnung beim Start muss es wirklich sowohl als gut als auch beeindruckend angesehen werden. Am Ende kann ich das leicht allen Harry Potter Fans empfehlen, und auch denen, die sich nur wenig für seine Welt interessieren. In der Lage zu sein, ein Butterbier bei Three Broomsticks mit einem Zaubererfreund zu trinken, deine eigenen Tränke aus den Pflanzen zu brauen, die du angebaut hast, die härtesten Geheimnisse zu finden und Besenstiele um das Äußere von Hogwarts zu fliegen, ist - verzeihen Sie das Wortspiel - Magie.

Aufgrund von Zeitproblemen haben wir es nicht geschafft, das Abenteuer rechtzeitig für die Überprüfung zu beenden, was bedeutet, dass später in dieser Woche etwas hinzugefügt werden könnte.