Hogwarts Legacy 2 könnte doch einen kompetitiven Mehrspielermodus bekommen

Viele befürchteten, dass Warners Eifer, alles in Live-Service umzuwandeln, ebenfalls auf Hogwarts Legacy abfärben könnte. Der Publisher hat wiederholt erklärt, dass er stärker in das Live-Service-Konzept investieren wird, obwohl es bisher nur zu Flops geführt hat (nicht zuletzt Gotham Knights, MultiVersus und Suicide Squad: Kill the Justice League), während ihre traditionelleren Einzelspieler-Titel (darunter Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Hogwarts Legacy) deutlich besser abgeschnitten haben.

Diesen Sommer sagte jedoch der zuverlässige Journalist Jason Schreier, dass es kein Risiko bestehe, dass es zu einem Live-Service-Spiel wird, und seine Quellen behaupten, Warner verstehe, dass dies nicht der richtige Titel zum Experimentieren ist. Aber vielleicht fangen sie doch an, Zweifel zu bekommen?

Game Rant hat eine leicht beunruhigende Stellenanzeige entdeckt. Avalanche Studios, der Entwickler der Hogwarts-Legacy-Spiele, sucht einen leitenden Softwareentwickler für "das Team hinter dem Blockbuster-Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy." Wenn wir jedoch weiter in der Anzeige lesen, steht dort, dass es sich um "ein neues Online-Multiplayer-RPG" handelt, bei dem der Bewerber:

"Entwerfen, implementieren und warten Sie skalierbare und sichere Backend-Dienste, einschließlich Spielerdaten-Persistenz, Matchmaking, Lobbys und Serverinfrastruktur."

Wir haben viele Fragen, aber leider keine Antworten. Aber bedeutet das, dass es in Hogwarts Legacy 2 kompetitiven Mehrspielermodus geben wird, und falls ja, gilt das für das gesamte Spiel oder nur für bestimmte Teile? Oder ist es vielleicht ein separates Spiel, aber warum werden dann Kandidaten im Hogwarts-Legacy-Team willkommen geheißen?

Wie üblich müssen wir einfach abwarten. Hoffst du, dass Hogwarts Legacy 2 voller Multiplayer sein wird, oder möchtest du, dass Warner den Titel mit ihren Live-Service-Plänen nicht beschmutzt?