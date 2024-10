Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange warten, um Everwild zu sehen

HQ

Nach der viel beachteten Ankündigung von Rare im Jahr 2019 und einem ebenso gelobten Trailer im darauffolgenden Jahr schien Everwild plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Personen kamen und gingen bei dem Vorhaben, doch offizielle Neuigkeiten blieben aus, und wir haben keine Informationen darüber, wann (oder ob) es veröffentlicht wird.

Aber der Redakteur von Windows Central, Jez Corden, hat wiederholt gezeigt, dass er gut mit Quellen verbunden ist, die Microsoft nahe stehen, und im Sommer sagte er, dass Everwild noch in der Entwicklung ist. Seitdem ist die Arbeit anscheinend weiter vorangeschritten und in der neuesten Folge des Xbox Two Podcasts sagt er:

"Ich habe gehört, dass die Entwicklung amEverwild gut läuft. Sie haben jetzt den Gameplay-Loop auf den Punkt gebracht, und das sollten wir in Zukunft sehen."

Das nächste Mal, dass Microsoft eines oder mehrere seiner Spiele vorstellt, wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit den The Game Awards im Dezember sein, und sie haben in den letzten Jahren auch Xbox-Events nicht allzu weit von Silvester entfernt. Hoffentlich können wir dann mehr von Everwild sehen, obwohl wir uns vorstellen können, dass sie dies für ihr jährliches Juni-Event in Verbindung mit dem aufheben wollen, was oft als not-E3 bezeichnet wird, was bewiesen hat, dass Cordens Informationen richtig sind.