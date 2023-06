Hocus Pocus 3 ist bei Disney in Arbeit

HQ

Die Welt wartete 30 Jahre lang auf eine Fortsetzung von Hocus Pocus, wobei Hocus Pocus 2 letztes Jahr auf Disney+ erschien. Aber hoffentlich wird es nicht so lange dauern, bis es einen Dreiteiler gibt, denn in einem Profil der New York Times über Disneys Live-Action-Produktionschef Sean Bailey wird erwähnt, dass Hocus Pocus 3 kommt und in Arbeit ist.

Der Film wird im Profil nur flüchtig erwähnt, da Bailey anmerkt, dass der Film als Teil der Pipeline von Live-Action-Werken, zu denen Moana und Lilo & Stitch gehören, hinter den Kulissen gekocht wird. Ob dies für einen Kinostart oder wieder auf Disney+ sein wird, bleibt abzuwarten.

Möchtest du ein drittes Hocus Pocus?