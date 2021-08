Hochstapler: Verdächtige Aktivitäten im neuen Fortnite-Spielmodus

HQ

Das Battle-Royale-Spiel Fortnite begrüßt im neuesten Update den sogenannten Imposters-Modus, der dem viralen Hit Among Us huldigt. Es könnte als Crossover zwischen Fortnite und dem Spiel von Innersloth beschrieben werden, obwohl sich die Spielmechaniken dieser beiden Anwendungen sehr voneinander unterscheiden. Im Modus "Hochstapler" kämpfen maximal zehn Spieler aufgeteilt auf zwei Gruppen zusammen um die Kontrolle einer Navigationsbrücke.

Acht Agenten müssen Wartungsarbeiten durchführen und sie gewinnen, sobald genügend Aufgaben abgeschlossen wurden. Die zwei Eindringlinge versuchen derweil, alle lebenden Spieler zu erledigen. Die Betrüger können sich selbst und andere innerhalb der Anlage teleportieren und Verwirrung stiften, um den Zusammenhalt der Gruppe zu gefährden. Falls ein eliminierter Agent ertappt wird, kann eine Abstimmung eingeleitet werden, in der diskutiert wird, wie man mit dem Verdächtigen verfahren sollte.

DC Comics platziert derweil weiter freudig Superhelden in Fortnite: Letzte Woche konnten Käufer des Saison-Passes #7 Superman freischalten, wenn sie eine Reihe von Aufgaben abgeschlossen haben. Dass sich Fans der Comicvorlage im Grabe umdrehen, wenn sie sehen, dass Ken Clark mit einer Waffe auf andere Menschen schießt, scheint zweitrangig zu sein, solange das eigene Portemonnaie gefüllt wird. Heute gab Epic Games jedenfalls bekannt, dass auch seine Justice League-Kollegin Wonder Woman ab morgen am Spaß teilnimmt. Bei ihrem Skin handelt es sich allerdings um ein Item, das ihr im Shop kaufen müsst.