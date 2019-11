Hochseefischerei Deadliest Catch: The Game fängt nächstes Jahr Konsolenspieler

Deadliest Catch: The Game ist ein Angelspiel, das auf der beliebten, gleichnamigen Dokumentarserie des Fernsehsenders Discovery Channel basiert. Letzte Woche startete dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Filmproduktionsnetzwerk entsteht, im Early Access von Steam durch. Entwickler Moonlit spricht in einer Pressemitteilung von einem geplanten Veröffentlichungstermin im kommenden April, bei dieser Gelegenheit soll der Titel wohl auch direkt für PS4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Auf dem PC könnt ihr bereits jetzt eine Demo ausprobieren.

In der Simulation wird es hauptsächlich um das Angeln von Königskrabben in der Beringsee (das eisige Gewässer zwischen Russland und Alaska) gehen. Im ersten Trailer können wir sehen, dass wir die Kontrolle über ein eigenes Boot haben und dass sich Spieler wohl vorab auf die Reise vorbereiten müssen. Der Entwickler verspricht realistische Wasser- und Wetterbedingungen, die das "bekannte Programm getreu widerspiegeln" sollen: "Wir haben Wert auf die Präzision der Darstellung, ein hohes Maß an Realismus und Liebe zum Detail gelegt. Das Gameplay wird ausgefeilt, aber gleichzeitig zugänglich sein. Bei der Entwicklung diesere Simulation haben wir auch die Erfahrungen genutzt, die durch die Erstellung und Veröffentlichung [von] Ultimate Fishing Simulator gewonnen wurden", so Mateusz Zawadzki, CEO von Ultimate Games S.A.