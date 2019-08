Hochkarätige Schauspieler unterstützen Karrieremodus in NBA 2K20

Xbox war am Nachmittag sehr beschäftigt und hat uns viele neue Einblicke zu kommenden Games präsentiert. Das Basketballspiel NBA 2K20 hat mit seinem Story-Trailer einen besonderen Eindruck bei uns hinterlassen. Darin erhalten wir zwar "nur" einen tiefergehenden Eindruck in einige der Ereignisse, die in "MyCareer" auf uns zukommen, doch nicht zuletzt dank prominenter Unterstützung sah das richtig solide aus. Wir sehen beispielsweise LeBron James, Idris Elba und andere berühmte Gesichter, die mit unserem Möchtegern-Superstar interagieren. Welche Art von Reise ihr erwarten könnt, davon solltet ihr euch im unteren Trailer selbst überzeugen.

