Hochauflösende Texturen nun auch in Call of Duty: Warzone auf PS5 und Xbox Series X

Wer sich bereits eine Playstation 5 oder eine Xbox Series sichern konnte, wird von Infinity Ward mit einem kleinen Grafik-Update belohnt. Sie erweitern Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare mit hochauflösenden Texturen, von denen die aktuelleren Konsolen Gebrauch machen können. Laut VGC ist der Playstation-5-Patch etwa 8,4 Gigabyte groß, das Xbox-Gegenstück dürfte voraussichtlich ähnlich groß ausfallen. Auch die Playstation 4 Pro soll diesen Patch erhalten, allerdings gibt es kein Wort zur Xbox One X. Das Update liefert laut offizieller Beschreibung "detaillierte Texturen für Waffen und Operatoren".