Gestern sind neue Screenshots vom kommenden Psychonauts 2 aufgetaucht, das noch dieses Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One/Series erscheinen soll. Entwickler Double Fine teilte diese Fotos am Abend via Twitter, um den Spielern weitere Einblick in die skurrile und originelle Welt zu bieten, die sie mit dem Spiel umsetzen werden.