Hochaufgelöste Urlaubsfotos zeigen Sea of Thieves auf Xbox Series

Wer mit der nächsten Konsolengeneration auf Xbox umsteigt, denkt vielleicht auch darüber nach, Sea of ​​Thieves endlich einmal auszuprobieren. Um nicht mit den Haien frühstücken zu müssen, hat Rare gestern mitgeteilt, mit welchen Grafikoptionen die Spieler ihres Piratenabenteuers auf den Next-Gen-Maschinen von Microsoft Segel setzen werden. Auf der Xbox Series X wird der Titel in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde laufen, die Xbox Series S bekommt vorerst nur 1080p bei 60 fps hin. Zum Vergleich: Auf der Xbox One X läuft Sea of Thieves in Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Rare erinnert auch noch einmal daran, dass es auf den beiden Systemen "verbesserte Ladezeiten" gibt, was zum Beispiel beim Ableben eine Rolle spielen wird.

