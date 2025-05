HMS Dragon nimmt an NATO-Raketenabwehrübungen im Nordatlantik teil Das Kriegsschiff der Royal Navy sticht zu Europas größter Übung mit scharfer Munition in See.

Wir wissen jetzt, dass die HMS Dragon Faslane verlassen hat, um an der NATO-Übung "Formidable Shield 2025" teilzunehmen, einer großen integrierten Luft- und Raketenabwehrübung im Nordatlantik. Der britische Zerstörer wird sich 16 Schiffen, 27 Flugzeugen und 8 Bodeneinheiten aus 11 alliierten Nationen anschließen, um die kollektive Verteidigung gegen Unterschall-, Überschall- und ballistische Bedrohungen zu testen. Die Übung, die von der Sechsten US-Flotte und STRIKFORNATO geleitet wird, zielt darauf ab, die Koordinations- und Abschreckungsfähigkeiten der Alliierten durch komplexe Szenarien mit scharfer Munition zu verfeinern. Schauen Sie sich unten einige Bilder an. PORTSMOUTH, Großbritannien - 5. MÄRZ 2021: Der Zerstörer HMS DRAGON vom Typ 45 der Royal Navy kehrt nach dreiwöchigem Einsatztraining in seinen Heimathafen zurück // Shutterstock