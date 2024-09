HMD Skyline

HQ

Es ist erstaunlich selten, dass der Smartphone-Markt einen völlig neuen Konkurrenten hat. Die Giganten haben anscheinend zu viel Marktanteil, aber HMD versucht es, auch wenn sie als solche nicht "neu" sind. Nein, HMD nutzt die Marke Nokia eigentlich schon seit einiger Zeit, aber ihr erstes Smartphone, das Skyline, stammt von HMD selbst und ist ein Versuch, einen Paradigmenwechsel auf dem Markt zu etablieren, bei dem wir als Verbraucher viel mehr Freiheit haben, unsere eigenen Telefone zu warten und zu reparieren.

Das Konzept ist schwer zu kritisieren, aber das ist es wirklich. Durch eine Partnerschaft mit iFixit wird die gesamte Rückseite des Telefons mit standardisierten Schrauben gesichert, die keine Heizung oder proprietäre Werkzeuge zum Öffnen benötigen. Darüber hinaus stellt iFixit spezielle Komponenten für den Skyline her, was bedeutet, dass Sie den Akku, den Bildschirm und die gesamte Rückseite ohne Hilfe selbst wechseln können. Das hat natürlich Konsequenzen. Das Handy wiegt 210 Gramm und wirkt dadurch leicht kastenförmig. Die scharfen Kanten erleichtern den Austausch von Teilen, aber die abgerundeten Displaykanten erzeugen eine Art Form in einer anderen Form, eine polarisierende Optik, die sicherlich nicht jedem steht. Auf der anderen Seite befindet sich auf der einen Seite ein anpassbarer Knopf, und es ist schwer zu erkennen, wer damit unzufrieden wäre. Außerdem verfügt es über eine IP54-Zertifizierung, was angesichts der teilweisen modularen Bauweise beeindruckend ist.

Darüber hinaus ist klar, dass HMD sich sehr genau angesehen hat, welche Funktionen ein Midranger haben sollte, und das Ergebnis ist ein Telefon, das im Großen und Ganzen das bietet, was Sie erwarten, und das nur mit sehr geringen Abstrichen. Das Display ist beispielsweise 6,5 Zoll groß und läuft mit 2400x1080. Es ist natürlich ein AMOLED, bietet 144 Hz und erreicht Spitzenwerte von etwa 1000 NITS. Dies sind keineswegs branchenführende Spezifikationen, aber sie sind auch nicht gerade enttäuschend.

Im Inneren befindet sich ein Snapdragon 7s Gen 2, der von 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz begleitet wird. Sie können auch 12 GB RAM bekommen, aber obwohl das Telefon mit Benchmark-Tools wie GeekBench für das gleiche Geld schlechter abschneidet als andere Mittelklasse-Geräte, werden Sie dies nicht bemerken. Es gibt auch microSD, so dass Sie den Platz selbst erweitern können, vielen Dank. Die bescheideneren Spezifikationen bedeuten auch, dass die Akkulaufzeit wirklich erstaunlich ist und sich leicht über zwei Tage erstrecken kann.

Wenn es an der Zeit ist, das Handtuch zu werfen, verfügt das Telefon über 33 W kabelgebundenes Laden und sogar 15 W kabelloses und 5 W Reverse. Das ist ziemlich beeindruckend, vor allem, wenn man das gesamte Backcover selbst wechseln kann. Darüber hinaus sehen wir immer noch, wenn auch glücklicherweise in abnehmendem Maße, dass diese Mittelklasse-Smartphones das kabellose Laden opfern, aber nicht hier.

Was genau opfern Sie also? Nun, es hat mit Software zu tun. Zunächst einmal bietet Ihnen HMD eine weitgehend standardmäßige Version von Android, eine der nächsten, die Sie sowieso bekommen werden, und daher ist es so anpassbar und gut funktionierend, wie Sie es möchten, ohne all das unnötige Aufblähen. Nein, das Problem entsteht, weil es klar ist, dass, obwohl HMD möchte, dass Sie Ihr Telefon selbst warten und nicht so oft wie üblich ersetzen, sie nur zwei Jahre Betriebssystem-Upgrades von Google und nur drei Jahre Sicherheitsupdates anbieten. Fehlender Software-Support und die Fokussierung auf Wartung stehen in krassem Gegensatz zueinander.

Etwas bessere Neuigkeiten gibt es beim Kamerasystem. Der zentrale Sensor hat satte 108 Megapixel und ist sowohl mit PDAF als auch mit optischer Stabilisierung ausgestattet. Dazu gesellen sich ein Ultraweitwinkel- und ein 2-fach optisches Teleobjektiv. Das ist gar nicht so schlimm, und wenn man vor allem der schweren Hauptlinse genügend Licht gibt, kann sie problemlos schöne Bilder erzeugen, wenn auch mit einer etwas ungleichmäßigen Tiefenschärfe. Man muss hier ziemlich vorsichtig mit dem Fokus sein, aber wenn man "trifft", sind die Bilder scharf und mit einer relativ neutralen Farbchemie, die in starkem Kontrast zu ähnlichen Handys von Google und Samsung steht.

Bei 400 GBP können Sie bei den meisten Parametern bessere Telefone bekommen, aber HMD beweist wirklich, dass sie mit dem Skyline einen Platz auf dem Markt haben. Ihr Fokus auf die Reparatur und Wartung des eigenen Eigentums verdient Beifall, und die Kompromisse, die sie eingegangen sind, sind fast alle verständlich. Sie sollten mehrere Jahre lang OS-Updates und spezielle Sicherheitsupdates anbieten, aber als Ausgangspunkt ist dies ein Erfolg.