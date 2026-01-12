HLTV Awards 2025: ZywOo zum Spieler des Jahres gewählt
Die jährliche Counter-Strike-Preisverleihung fand am Wochenende statt.
Die Saison 2026 Counter-Strike 2 beginnt diese Woche mit dem BLAST Bounty Winter 2026 Turnier. Mit dem Beginn des nächsten Spieljahres hat HLTV die Saison 2025 mit der jährlichen HLTV Awards Show abgeschlossen, in der die besten Spieler und Teams der Saison geehrt werden.
Die Veranstaltung fand am 11. Januar in Belgrad, Serbien, statt und stellte viele Einzelpersonen und Organisationen in den Mittelpunkt, wobei der Fokus nicht nur auf aktuelle und aufstrebende Talente lag, sondern auch auf die Legenden, die den Weg geebnet haben, damit Counter-Strike 2 so erfolgreich ist wie heute. Wer Auszeichnungen gewann und wer für seine Beiträge zum Esport anerkannt wurde, ist unten die vollständige Liste der Gewinner zu sehen.
HLTV-Auszeichnungen:
- Frauenspielerin des Jahres – Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud
- Frauenteam des Jahres – BIG EQUIPA
- Rookie des Jahres – Danil "molodoy" Golubenko
- Team des Jahres – Team Vitality
- Spieler des Jahres – Mathieu "ZywOo" Herbaut
Gremiumspreise:
- Abschluss des Jahres – Robin "ropz" Kool
- Moderator des Jahres – William "Mezii" Merriman
- IGL des Jahres – Dan "apEX" Madesclaire
- AWPer des Jahres – Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Opener des Jahres – Danil "donk" Kryshkovets
- Trainer des Jahres – Rémy "XTQZZZ" Quoniam
- Höhepunkt des Jahres – Donk – 1v5 gegen Vitality
Gemeinschaftspreise:
- Talent des Jahres – James "BanKs" Banks
- Streamer des Jahres – Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Schöpfer des Jahres – dima_aimbots
- Event des Jahres – StarLadder Budapest Major
- Haut des Jahres – AWP | Printstream (JTPNZ)
Diese Gewinner wurden außerdem durch drei neue Hall of Fame Aufgenommene verstärkt, wobei die Ehre Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov und Olof "olofmeister" Kajbjer erhielten.