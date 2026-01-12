HLTV Awards 2025: ZywOo zum Spieler des Jahres gewählt

HQ

Die Saison 2026 Counter-Strike 2 beginnt diese Woche mit dem BLAST Bounty Winter 2026 Turnier. Mit dem Beginn des nächsten Spieljahres hat HLTV die Saison 2025 mit der jährlichen HLTV Awards Show abgeschlossen, in der die besten Spieler und Teams der Saison geehrt werden.

Die Veranstaltung fand am 11. Januar in Belgrad, Serbien, statt und stellte viele Einzelpersonen und Organisationen in den Mittelpunkt, wobei der Fokus nicht nur auf aktuelle und aufstrebende Talente lag, sondern auch auf die Legenden, die den Weg geebnet haben, damit Counter-Strike 2 so erfolgreich ist wie heute. Wer Auszeichnungen gewann und wer für seine Beiträge zum Esport anerkannt wurde, ist unten die vollständige Liste der Gewinner zu sehen.

HLTV-Auszeichnungen:



Frauenspielerin des Jahres – Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud



Frauenteam des Jahres – BIG EQUIPA



Rookie des Jahres – Danil "molodoy" Golubenko



Team des Jahres – Team Vitality



Spieler des Jahres – Mathieu "ZywOo" Herbaut



Gremiumspreise:



Abschluss des Jahres – Robin "ropz" Kool



Moderator des Jahres – William "Mezii" Merriman



IGL des Jahres – Dan "apEX" Madesclaire



AWPer des Jahres – Mathieu "ZywOo" Herbaut



Opener des Jahres – Danil "donk" Kryshkovets



Trainer des Jahres – Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Höhepunkt des Jahres – Donk – 1v5 gegen Vitality



Gemeinschaftspreise:



Talent des Jahres – James "BanKs" Banks



Streamer des Jahres – Mark "ohnePixel" Zimmermann



Schöpfer des Jahres – dima_aimbots



Event des Jahres – StarLadder Budapest Major



Haut des Jahres – AWP | Printstream (JTPNZ)



Diese Gewinner wurden außerdem durch drei neue Hall of Fame Aufgenommene verstärkt, wobei die Ehre Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov und Olof "olofmeister" Kajbjer erhielten.