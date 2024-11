Hitman: World of Assassination VR verschoben auf den 27. März 2025

HQ

Hitman: World of Assassination wird dieses Jahr doch nicht auf den Markt kommen. Ich mache mich bereit, den 5 Leuten, die eine PS VR2 haben, zu sagen, dass ihr Weihnachten ruiniert wurde. Das Spiel, das alle Tricks und Attentatstechniken von Hitman in das VR-Format bringt, wurde von seinem Startfenster im Dezember auf eines im März verschoben.

Wie in einem neuen Blogbeitrag erklärt, wird das Spiel am 27. März 2025 erscheinen. "Diese Entscheidung, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben, wurde nicht leichtfertig getroffen", heißt es in dem Beitrag. "Die zusätzliche Zeit wird es unserem Team nicht nur ermöglichen, das Spiel zu verfeinern und sicherzustellen, dass jeder Aspekt verfeinert, immersiv und nahtlos ist, sondern auch, ein paar Extras hinzuzufügen, die wir unbedingt in diese PS VR2-Version einbauen wollten, wie zum Beispiel aktives Nachladen."

Ziemlich normales Zeug für eine Verzögerung. Zusätzliche Zeit kann einem Spiel sehr helfen, und wir haben uns im Laufe der Jahre immer mehr daran gewöhnt, mit Verzögerungen konfrontiert zu werden. Zumindest wird der VR-Launch von Hitman: World of Assassination im Februar 2025 verpasst, der einer der größten Gaming-Monate seit Menschengedenken sein könnte.