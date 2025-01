Hitman: World of Assassination hat 75 Millionen Spieler überschritten

HQ

IO Interactive hat vor ein paar Jahren beschlossen, eine große Änderung an seiner neuesten Trilogie von Hitman -Spielen vorzunehmen, indem es einfach Hitman, Hitman 2 und Hitman 3 zu Hitman: World of Assassination zusammengeführt hat. Dies ist effektiv eine Möglichkeit, alle drei Spiele in einem riesigen Paket zu kombinieren, und dies war eindeutig der richtige Schritt des dänischen Entwicklers, da er jetzt enthüllt, dass World of Assassination 75 Millionen Spieler überschritten hat.

In einer Pressemitteilung fügt IO Interactive hinzu, dass das Spiel es sogar geschafft hat, im Dezember 2024 eine solide Million aktive Spieler zu halten, und dass es im Jahr 2025 neue Inhalte geben wird, um auf diesem Erfolg aufzubauen, obwohl in letzter Zeit keine weiteren Details zu dieser Front genannt wurden.

Die letzte große Neuerung zu Hitman: World of Assassination war Jean-Claude Van Damme als schwer fassbares Ziel, bekannt als Max Valiant. Er kam als Teil des The Splitter -Pakets, das bereits am 12. Januar verschwinden wird, es sei denn, du entscheidest dich, das Paket zu kaufen und es dauerhaft im Spiel freizuschalten.

Bist du immer noch ein häufiger Hitman Spieler?