Hitman Sniper, Deus Ex GO und andere Studio Onoma-Titel werden Anfang Januar eingestellt

Als bekannt wurde, dass Studio Onoma (ehemals Square Enix Montreal vor seiner Umbenennung nach der Übernahme durch Embracer) geschlossen werden sollte, stellte sich die Frage, was mit den jeweiligen Spielen passieren würde. Nun, als Teil einer Erklärung auf Twitter, haben wir genau diese Antwort.

"Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows und Space Invaders: Hidden Heroes werden am 4. Januar eingestellt.

"Die Spiele werden am 1. Dezember aus dem App Store/Google Play Store entfernt, und aktuelle Spieler können nach dem 4. Januar nicht mehr auf die Spiele zugreifen.

"Mit sofortiger Wirkung werden In-Game-Käufe gestoppt. Wir empfehlen, frühere In-Game-Käufe vor dem 4. Januar zu verwenden, da sie nicht erstattet werden.

"Im Namen des Entwicklerteams möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie unsere Spiele gespielt haben."

Warum Onoma geschlossen und seine Spiele vereist werden sollen, obwohl sie kürzlich erworben und umbenannt wurden, muss noch von Embracer enthüllt werden.